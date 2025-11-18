Lorenzetti calificó de inadmisible la demora en el juicio por Cuadernos

- Publicidad -

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti calificó como inadmisible el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos, criticó severamente el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y advirtió que cualquier reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo debe surgir del consenso para garantizar la seguridad jurídica. En declaraciones a Radio Rivadavia, el magistrado abordó la crisis estructural del sistema judicial, cuestionando la falta de una política de Estado sostenida y el abandono de las estrategias diseñadas para enfrentar las mega causas, al tiempo que exigió celeridad a los jueces incluso durante las ferias judiciales para resguardar la imagen de la Justicia frente a la sociedad.

Lorenzetti fue categórico al referirse a la extensión de los procesos judiciales de alto perfil, señalando que no es admisible para la sociedad un juicio de una mega causa en los términos actuales. Si bien reconoció que existen numerosas vacantes sin cubrir y que los juzgados están sobrepasados, enfatizó que ante casos de esta magnitud es imperativo acelerar los tiempos y trabajar incluso en verano, dado que lo que está en juego es la percepción pública de las instituciones. Según el juez, la falla radica en la organización y el abandono de las políticas de Estado que debían dar estructura y respaldo a los magistrados para ejercer su función con rapidez, imparcialidad y transparencia, evitando las condenas mediáticas y priorizando el equilibrio del derecho.

En relación con la reforma laboral anunciada por el Gobierno, el integrante del máximo tribunal sostuvo que las modificaciones legislativas deben ser equilibradas y sostenibles en el tiempo, advirtiendo que los cambios constantes y sin consenso atentan contra la seguridad jurídica. Lorenzetti puntualizó la necesidad de corregir el sistema de indexaciones que elevan las indemnizaciones a cifras que consideró inadmisibles, aunque lamentó que, a pesar de que la Corte ha revocado sentencias en este sentido, los tribunales inferiores continúan emitiendo fallos contrarios a esa jurisprudencia debido a que las decisiones del máximo tribunal no poseen obligatoriedad legal, una situación que reclamó modificar.

El magistrado también dirigió críticas directas al Consejo de la Magistratura, afirmando que es un organismo mal diseñado que funciona como un sistema legislativo cuando debería ser ejecutivo, lo que provoca demoras de hasta seis años en las designaciones. Denunció la existencia de un fuerte filtro político en el nombramiento de jueces tanto en la Nación como en las provincias, alertando sobre la partidización de la justicia y la necesidad de despolitizar la gestión para priorizar concursos profesionales y la carrera judicial por sobre la ubicación de amigos en cargos públicos. Finalmente, abogó por un equilibrio entre la política y el poder judicial en la Corte Suprema, reclamando explícitamente la incorporación de mujeres al tribunal para balancear la actual composición masculina, citando como antecedente el decreto 222/2003 del ex presidente Néstor Kirchner. (Agencia OPI Santa Cruz)