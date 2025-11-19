Dólar oficial y financieros suben mientras el blue se mantiene estable

- Publicidad -

La jornada cambiaria cerró con un ajuste generalizado al alza en las cotizaciones oficiales y financieras, contrastando con la estabilidad registrada en el mercado informal. El Banco Nación ajustó el valor del dólar oficial a 1.430 pesos para la venta, lo que implica un incremento de 5 pesos en comparación con el cierre anterior. Esta dinámica alcista se replicó en los segmentos bursátiles y en el mercado mayorista, mientras el Banco Central mantiene el monitoreo sobre el nivel de reservas y la brecha con el techo cambiario.

En el circuito minorista, la divisa estadounidense experimentó oscilaciones a lo largo de la semana que culminaron hoy con una suba del 0,36 por ciento en la cotización del Banco Nación, fijando el tipo de cambio en 1.380 pesos para la compra y 1.430 pesos para la venta. El promedio del sistema bancario situó el valor de venta entre los 1.430 y los 1.440 pesos, aunque se detectaron cotizaciones máximas que alcanzaron los 1.470 pesos en determinadas entidades financieras.

Por su parte, el dólar mayorista registró un avance del 0,7 por ciento al ubicarse en 1.405 pesos. Este movimiento posiciona a la divisa a una distancia de 100 pesos respecto al techo cambiario, el cual se encuentra calculado hoy en 1.505,48 pesos. En sintonía con este comportamiento, los dólares financieros operaron con tendencias positivas: el dólar MEP subió un 0,4 por ciento hasta los 1.444,7 pesos, y el Contado Con Liquidación (CCL) avanzó un 0,49 por ciento, finalizando la rueda en 1.479 pesos.

A diferencia de los mercados regulados y financieros, el dólar blue no mostró variaciones durante la jornada. La cotización informal se mantuvo en 1.410 pesos para la compra y 1.430 pesos para la venta, igualando el valor de venta del dólar oficial en el Banco Nación. En el plano de los activos externos, el Banco Central (BCRA) informó que las reservas internacionales se ubicaban en 40.620 millones de dólares al cierre del martes. (Agencia OPI Santa Cruz)