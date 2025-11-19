El gobierno pidió a intendentes eliminar tasas al campo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres se reunió en Comodoro Rivadavia con la cúpula de la Sociedad Rural Argentina y referentes políticos de la región para consolidar una agenda de reclamos ante el Gobierno Nacional y ratificar medidas de alivio fiscal provincial. Durante el encuentro, el mandatario confirmó la decisión de eximir al sector del impuesto inmobiliario e instó a los intendentes a adherir a la iniciativa en sus ejidos municipales como mecanismo para incentivar el repoblamiento de los campos y sostener la actividad productiva.

El cónclave tuvo lugar en la sede de la entidad rural en la ciudad petrolera y contó con la presencia del presidente de la SRA a nivel nacional, Nicolás Pino, el vicegobernador Gustavo Menna y el titular de la rural local, Andrés Fajardo. A la mesa de discusión se sumaron los intendentes de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvilli; de Sarmiento, Sebastián Balochi; y de Rada Tilly, Mariel Peralta, junto a legisladores nacionales y provinciales. La presencia de autoridades de Senasa, el INTA y ministros del gabinete provincial marcó el carácter institucional de la reunión, donde se buscó alinear a los distintos niveles del Estado con las organizaciones gremiales del campo.

En materia impositiva, Torres destacó la eliminación de la carga tributaria inmobiliaria por parte de la provincia como una señal concreta hacia los productores. Sin embargo, el gobernador trasladó parte de la responsabilidad a las administraciones locales al invitar a los municipios a replicar la exención en sus respectivas jurisdicciones. El objetivo declarado es frenar el abandono de las explotaciones agropecuarias mediante una reducción de los costos fijos, planteando que la recuperación del sector requiere el aporte conjunto de la provincia, las comunas y la Nación.

- Publicidad -

La agenda de trabajo incluyó la problemática del control de predadores, un tema que el ejecutivo provincial ya había abordado con la anterior jefatura de gabinete nacional sin soluciones definitivas. Torres anunció que se elevará un nuevo planteo a las autoridades nacionales, esta vez con el respaldo institucional de Nicolás Pino y Andrés Fajardo. El mandatario subrayó que la estrategia no se limitará a la exposición de quejas, sino que se presentarán propuestas técnicas específicas para resolver las dificultades operativas que enfrentan los productores patagónicos.

Para finalizar, el gobernador comparó la articulación con el campo con la dinámica establecida previamente con el sector petrolero, argumentando que la unidad de acción permite obtener resultados tangibles. Torres sostuvo que la provincia llevará a Buenos Aires una postura unificada para gestionar soluciones, enfatizando que la producción agropecuaria es un pilar fundamental que hace patria en Chubut y en toda la Patagonia. (Agencia OPI Chubut)