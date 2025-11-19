Emirates aumenta 40% su capacidad operativa entre Dubái y Buenos Aires

- Publicidad -

Emirates formalizó la expansión de su estructura operativa en Argentina al establecer una frecuencia diaria en la ruta que conecta Dubái con Buenos Aires, vía Río de Janeiro. La medida, que entró en vigencia en octubre, representa un incremento del 40 por ciento en la capacidad de transporte de la aerolínea y habilita un canal logístico para el envío de hasta 20 toneladas de carga por vuelo, apuntando a dinamizar el flujo comercial con Medio Oriente y el Lejano Oriente.

La confirmación de la nueva grilla fue realizada por Thierry Aucoc, vicepresidente senior de Operaciones Comerciales, junto a Stephan Perard y Andrew Larkey, ejecutivos de la compañía, durante un informe técnico. La operación se ejecuta mediante aeronaves Boeing 777-300ER configuradas con 8 plazas en primera clase, 42 en ejecutiva y 304 en económica. Este esquema busca absorber la demanda de los segmentos corporativo y turístico, permitiendo además la comercialización del tramo regional entre Buenos Aires y Río de Janeiro.

El análisis de mercado presentado por la empresa indica un crecimiento exponencial en las reservas desde Argentina hacia destinos asiáticos, con tasas de aumento de dos dígitos en el último año. La estrategia comercial se alinea con el rol de China como segundo socio comercial de la Argentina y se apoya en la incorporación de rutas a Hangzhou y Shenzhen. Asimismo, los directivos señalaron que el programa de visa al arribo para ciudadanos argentinos en China, vigente hasta fines de 2026, y la exención de visa para ingresar a Dubái, actúan como factores de facilitación para el movimiento de pasajeros.

En el plano del comercio exterior, la capacidad de bodega de los vuelos diarios se proyecta como un instrumento para el intercambio de mercancías, complementando la oferta de pasajes. La red de destinos se extiende a puntos como Vietnam y Camboya, mientras que en la región, los acuerdos de código compartido con GOL Linhas Aéreas y Azul Linhas Aereas permiten la distribución de pasajeros desde Río de Janeiro hacia 18 destinos en Brasil y Montevideo. Como parte de la consolidación de su presencia local, Emirates anunció la apertura de una oficina comercial propia en Buenos Aires para la gestión directa de clientes. (Agencia OPI Santa Cruz)