Google lanza Gemini 3 con mejoras en razonamiento

- Publicidad -

Google formalizó el lanzamiento de Gemini 3, presentándolo como su desarrollo más avanzado en el campo de la Inteligencia Artificial hasta la fecha. La corporación tecnológica posiciona a este nuevo sistema como el modelo líder a nivel global en comprensión multimodal, destacando específicamente su potencia en capacidades agentivas y en lo que la firma denomina vibe coding dentro de su arquitectura técnica. Este anuncio marca un nuevo hito en la carrera por la supremacía en el sector tecnológico, donde la empresa busca consolidar su infraestructura de procesamiento de datos frente a la competencia.

En la comunicación oficial, el director ejecutivo de Google y Alphabet, Sundar Pichai, definió a esta herramienta como el modelo más inteligente de la firma, capaz de reunir todas las capacidades de la familia Gemini. El directivo enfatizó la aptitud del sistema para materializar ideas mediante una mejora sustancial en la comprensión del contexto y la intención detrás de cada solicitud del usuario. Según la visión corporativa, esta optimización está diseñada para que los operadores obtengan los resultados necesarios utilizando una menor cantidad de indicaciones o comandos detallados, apuntando a una mayor eficiencia en la interacción.

La compañía sostiene que el modelo ofrece visualizaciones superiores y niveles de interacción más profundos, respaldados por capacidades de razonamiento que, según sus reportes, marcan un estándar de última generación en los principales indicadores de la industria de la IA. La estructura del nuevo software busca demostrar una evolución en la interpretación de datos complejos, validando su rendimiento a través de métricas que la empresa utiliza para justificar su posición en el mercado de herramientas digitales avanzadas.

- Publicidad -

De manera simultánea al lanzamiento principal, se presentó Gemini 3 Deep Think, una modalidad de razonamiento mejorado proyectada para expandir el rendimiento del modelo base. La estrategia de implementación establecida por Google prioriza una fase inicial restrictiva con evaluadores de seguridad antes de liberar la función al mercado comercial. Posteriormente, el acceso se habilitará para los suscriptores del servicio Google AI Ultra, manteniendo un esquema de distribución escalonado para estas nuevas capacidades de procesamiento lógico. (Agencia OPI Santa Cruz)