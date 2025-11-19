La justicia restringe las visitas a Cristina Kirchner

- Publicidad -

El juez federal Jorge Gorini endureció las condiciones de detención domiciliaria de Cristina Kirchner tras su reunión política con economistas. El Tribunal Oral Federal 2 resolvió limitar el acceso de visitas al departamento de la calle San José 111. La medida judicial establece cupos máximos de asistentes y restricciones horarias para los encuentros en la residencia.

La nueva disposición ordena que las visitas no podrán superar las tres personas en simultáneo. El magistrado fijó también un límite de duración de dos horas por encuentro y una frecuencia máxima de dos veces por semana. La decisión se formalizó luego de que la ex mandataria recibiera el lunes pasado a un grupo de nueve especialistas en el inmueble.

Kirchner defendió la legalidad del encuentro y aseguró que los asistentes ingresaron autorizados por el Tribunal. La ex presidenta sostuvo que la controversia surgió por el debate sobre un modelo económico opuesto a la gestión de Javier Milei. La ex funcionaria calificó al actual mandatario de aprendiz de carnicero y criticó la estrategia de recesión y salarios congelados.

La ex jefa de Estado aportó cifras sobre el deterioro económico para justificar sus críticas a la administración nacional. El documento publicado detalla la desaparición de 19.164 empresas y la pérdida de 276.624 empleos registrados entre noviembre de 2023 y agosto último. Kirchner cerró su declaración con un ataque al Poder Judicial y sugirió eliminar el gasto del 0,32% del PBI asignado a la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)