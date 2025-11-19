LLA sumó tres diputados radicales y alcanzó las 91 bancas

- Publicidad -

El bloque de La Libertad Avanza incorporó hoy a tres diputados de origen radical y elevó su representación a 91 bancas. La maniobra política coloca al oficialismo cerca de convertirse en la primera minoría dentro de la Cámara de Diputados. Los legisladores Luis Picat, José Tournier y Mariano Campero formalizaron su pase a las filas libertarias tras abandonar la bancada de la Liga del Interior.

El presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, confirmó las adhesiones y anticipó el objetivo de consolidar el Congreso más reformista de la historia. Voceros parlamentarios indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la estrategia de ampliación continúa activa. El oficialismo negocia ahora la incorporación de la ex PRO Verónica Razzini y del diputado del PRO Alejandro Bongiovanni.

El fortalecimiento del oficialismo contrasta con la situación del peronismo que contará con 96 legisladores a partir de diciembre. La oposición enfrenta el riesgo de reducir su número ante la posibilidad de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, arme un bloque propio con sus cuatro diputados. La incertidumbre política alcanza también a los siete legisladores que responden al mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. (Agencia OPI Santa Cruz)