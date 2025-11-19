Paro de 48 horas en Salud: ATSA acusa al Ejecutivo

- Publicidad -

El gremio de la salud de Santa Cruz, ATSA, concretó un paro total de actividades de 48 horas para este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en toda la provincia, abarcando a los trabajadores del Ministerio de Salud y Ambiente, la Caja de Servicios Sociales, todos los hospitales y sus dependencias de la administración pública. La medida de fuerza, notificada por la Secretaria General de ATSA Filial Santa Cruz, Silvia Leiva, se funda en la “falta de respuestas favorables” de las autoridades provinciales ante “reiterados pedidos de recomposición salarial urgente” y la “inmediata reincorporación de los compañeros suspendidos”. Leiva calificó al Ejecutivo de “mezquino que niega nuestros derechos”, profundizando la tensión en un sector que, según la propia fuente, ha manifestado a lo largo del último año que la situación sanitaria es “crítica” por la “falta de recursos, la falta de insumos y la deficiente gestión”.

El conflicto subyacente de la medida trasciende la discusión salarial, poniendo en el centro la percepción de inacción por parte del Gobierno provincial. La Secretaria General de ATSA vinculó directamente la precariedad laboral con la situación general del sistema, insistiendo en la consigna “Sin salario no hay salud” y el reclamo de una “recomposición salarial urgente”. Este paro de 48 horas se dicta tras un periodo de “semanas de reclamos” en las calles y establecimientos, ratificando la voluntad del sindicato de “seguir analizando de qué manera ir profundizando el reclamo” hasta lograr un “salario justo” y la reincorporación de los 25 compañeros suspendidos por reclamar la paritaria.

La entidad gremial denunció la interrupción del diálogo y la falta de seriedad en las negociaciones. Leiva detalló que, si bien hubo un encuentro con autoridades de Gobierno la semana pasada para abordar mejoras hospitalarias, estos acuerdos “quedan en las actas y nunca más lo vuelven a ver”. Esta dinámica de gestión, donde la referente gremial se encuentra con “nuevas autoridades que desconocen lo que venimos planteando” y la obligación de “volver a presentar todo”, fue calificada como “cansador” y es un factor clave en la decisión de impulsar la acción directa. La “falta de fecha para la continuidad de la paritaria laboral” es el detonante inmediato en el ámbito formal.

Finalmente, la Secretaria General de ATSA expuso un panorama desalentador sobre las condiciones edilicias y operativas, señalando que “Los hospitales son lamentables en todos los sectores, en todas las localidades”, y que las notas con detalles presentadas al Gobierno “no tienen respuesta tampoco”. La dirigente instó a los compañeros a adherirse al paro, sentenciando que “Nuestra dignidad no se negocia y nuestra lucha no se detiene” y advirtiendo que la falta de atención a los reclamos “va a traer consecuencias” en el sistema de salud provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)