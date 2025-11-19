Refuerzan combate del fuego en cercanías de Epuyén

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Servicio Provincial del Manejo del Fuego dependiente de la Secretaría de Bosques reanudó este martes las acciones de combate del fuego en el incendio que se desató el lunes en la zona de El Pedregoso, muy próximo a la localidad chubutense de Epuyén.

Se desplegaron 186 las personas en el operativo que sumó un helicóptero con helibalde provisto por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que permitirá lanzar agua sobre los focos activos.

El operativo desplegado en la zona permitirá reforzar las líneas construidas el lunes y se harán tareas de enfriamiento con equipos de agua y contarán con el apoyo de autobombas.

- Publicidad -

El incendio se declaró el lunes 17 alrededor de las 16 horas en cercanías del Complejo de Cabañas de Kritz, de Epuyén, y de acuerdo con las estimaciones de las autoridades la superficie afectada estimada es de 60 hectáreas con vegetación compuesta por arbustal, matorral, pastizal, plantaciones y bosque nativo. (Agencia OPI Chubut)