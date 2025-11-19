Spagnuolo negó cargos por coimas en medicamentos ante la justicia

- Publicidad -

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, negó hoy su participación en el esquema de coimas que se le imputa. El ex funcionario se presentó en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga irregularidades en la compra de medicamentos. Spagnuolo afirmó ante la justicia que no tenía nada que ver con los cargos formulados en su contra.

La defensa adelantó que esta no será la única intervención del imputado en el expediente. El abogado Mauricio D’Alessandro señaló que su defendido va a revisar la causa en profundidad cuando logre acceso a toda la prueba acumulada. El letrado confirmó tras la audiencia que Spagnuolo va a declarar nuevamente cuando tenga todo leído para ejercer su defensa.

La investigación judicial se activó tras la filtración de audios donde el ex funcionario habría reconocido la existencia de un circuito de pagos ilegales. El material expuso maniobras vinculadas a la adquisición de insumos para discapacitados. La difusión de estos registros derivó en el desplazamiento de Spagnuolo de la administración de la ANDIS.

El expediente busca esclarecer el destino de los fondos del Programa Incluir Salud. La pesquisa se centra en las supuestas coimas pagadas en la compra de medicamentos destinados a personas con pensiones no contributivas y cobertura médica estatal. La justicia intenta determinar el alcance de la red de corrupción denunciada en el organismo. (Agencia OPI Santa Cruz)