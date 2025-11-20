Oferta de naturaleza y cultura en Chubut

- Publicidad -

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, oficializó una serie de propuestas recreativas y herramientas financieras destinadas a fomentar el movimiento turístico interno y regional durante el próximo fin de semana. La iniciativa combina una agenda de eventos culturales y deportivos en diversas localidades con un paquete de facilidades de pago impulsadas por el Banco del Chubut y el Banco Nación, buscando dinamizar la economía del sector mediante beneficios para los visitantes.

En el plano económico, factor determinante para la actividad, se destacan los acuerdos con la tarjeta Patagonia 365, que ofrece cuotas sin interés y descuentos en hotelería, pasajes y gastronomía. Estas promociones incluyen campañas específicas como Promo Hoteles y Promo Avistajes 2025, cuyos detalles se encuentran en la web de la entidad bancaria provincial. A esto se suma la adhesión al programa nacional Elegí Argentina, que contempla descuentos de hasta el 50 por ciento, promociones de 4×3 en alojamientos y beneficios 2×1 en actividades seleccionadas, funcionando como un incentivo adicional para la contratación de servicios turísticos registrados.

La agenda de eventos para los días 22, 23 y 24 de noviembre presenta actividades diversificadas según la zona geográfica. En la cordillera, Trevelin dará inicio a la Temporada de Peonías y celebrará su aniversario, mientras que Gaiman ofrecerá la Noche de los Museos y propuestas paleontológicas. Otras localidades como El Maitén, Gualjaina y Lago Puelo desarrollarán concursos gastronómicos, competencias deportivas en homenaje a atletas olímpicos y encuentros de murgas, respectivamente. Estas acciones buscan descentralizar la oferta y generar flujo de visitantes hacia el interior provincial.

Respecto a los atractivos naturales, la temporada mantiene activos los avistajes de fauna marina en la costa atlántica, incluyendo la presencia de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo y Cabo Dos Bahías, así como ballenas en Península Valdés y delfines en Puerto Madryn y Playa Unión. Asimismo, ya se encuentra habilitada la temporada de pesca deportiva en ríos y lagos. Las autoridades recordaron que las Áreas Naturales Protegidas operan diariamente de 8 a 20 horas, y recomendaron consultar los costos de ingreso y el estado de los caminos en los canales oficiales antes de emprender el viaje. (Agencia OPI Chubut)