Prepagas definen nuevos aumentos alineados al IPC general

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos que aplicarán en las cuotas de sus afiliados a partir de diciembre. Las actualizaciones promedian el 2,3 por ciento, una cifra que se alinea técnicamente con el Índice de Precios al Consumidor de octubre informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No obstante, este porcentaje de ajuste superior se impone sobre la propia inflación del rubro Salud medida por el organismo oficial, consolidando una tendencia donde los valores de los planes se mantienen por encima de los costos estadísticos del sector.

El mecanismo de actualización quedó registrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo donde las firmas deben cargar sus nuevos cuadros tarifarios dentro de los cinco días posteriores a la difusión del dato de inflación. Si bien los incrementos muestran una desaceleración respecto a los meses previos, donde las cuotas llegaron a duplicarse, la disparidad entre el aumento de la cuota y el costo de salud persiste. Según el INDEC, el rubro Salud aumentó en octubre un 1,5 por ciento en el Gran Buenos Aires y un 1,8 por ciento a nivel nacional, cifras inferiores al 2,3 por ciento que aplicarán la mayoría de las prestadoras.

El desglose de los aumentos informados al Gobierno expone la uniformidad en la decisión comercial de los grandes actores del mercado. Galeno, Swiss Medical, Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán y Sociedad Italiana fijaron su suba en un 2,3 por ciento, al igual que Sancor para el Área Metropolitana de Buenos Aires. Una excepción al alza es Accord Salud, que estableció un incremento del 2,4 por ciento, ubicándose 0,1 puntos porcentuales por encima del índice general de precios de la economía.

La política de precios presenta variaciones geográficas que impactan de manera diferenciada en el bolsillo de los usuarios. La empresa OSDE determinó un ajuste del 2,1 por ciento a nivel nacional, quedando por debajo del promedio general. Sin embargo, esta misma firma aplicó un criterio distinto para la región de la Patagonia, donde el aumento será del 2,5 por ciento. Esta diferenciación coloca a los afiliados patagónicos frente a una suba superior tanto a la inflación nacional como al promedio del resto de las prestadoras del país. (Agencia OPI Santa Cruz)