Protesta contra la salmonicultura en Ushuaia

- Publicidad -

(OPI TdF) – Chefs y pescadores artesanales se manifestaron en Ushuaia contra el proyecto de ley presentado por legisladores de La Libertad Avanza y avalado por el oficialismo provincial en la legislatura provincial que busca modificar la ley 1.355 y permitir la actividad de la salmonicultura.

La iniciativa fue rechazada por reconocidos cocineros y pescadores artesanales quienes realizaron el sábado un encuentro abierto en el Aeroclub Ushuaia para “poner en valor la gastronomía local y defender la prohibición de instalar salmoneras en aguas provinciales”.

Bajo el lema “La Cocina Fueguina valorando el mar” cocinaron róbalo, almejas, mejillones, pejerrey y cholgas, compartiendo recetas y reflexiones para promover el consumo local y el cuidado del ecosistema marino.

- Publicidad -

La ley 1355 prohíbe desde 2021 la salmonicultura en toda la provincia, y los legisladores buscarán reflotar la idea de revertir ese status para permitir la explotación de la salmonicultura.

Los organizadores indicaron que permitir la explotación en cautiverio de salmones tendrá “consecuencias económicas, ambientales y sociales de la salmonicultura en mar abierto” y recordaron los efectos que esas granjas acuáticas tienen en Chile como ejemplo de los “impactos negativos: afectación al turismo, uso intensivo de antibióticos, enfermedades derivadas del hacinamiento y escapes que alteran la biodiversidad”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)