Asesinaron a un joven en Pico Truncado

Un joven de 26 años identificado como Roberto Eduardo Buissen fue víctima de homicidio tras una pelea callejera que se produjo en la ciudad de Pico Truncado, cuando fue atacado por otro joven que le asestó tres puñaladas en el pecho, según informó la policía.

Según las primeras investigaciones, el sospechoso y único detenido fue identificado como Ángel David Cabero de 27 años, hermano de Jorge Cabero, quien fue sentenciado por un homicidio en 2023.

El crimen ocurrió el miércoles alrededor de las 23.30 horas en la intersección de Moyano, entre Roca e Hipólito Yrigoyen.

El violento episodio fue alertado por el Centro de Monitoreo quienes se comunicaron con la Comisaría Primera sobre una violenta pelea en la calle.

La policía encontró a Buissen gravemente herido y los testigos indicaron al autor del ataque estaba huyendo del lugar.

Según se registró en las actuaciones, ambos sujetos estaban alcoholizados cuando se produjo la pelea y la discusión habría comenzado por un robo.

Efectivos de la División de Investigaciones (DDI) y el Gabinete Criminalístico secuestraron un cuchillo, recolectaron manchas de sangre y revisaron las cámaras de seguridad de la zona y la investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Pico Truncado. (Agencia OPI Santa Cruz)