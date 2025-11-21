Hallan restos humanos en zona costera de Río Grande

- Publicidad -

(OPI TdF) – La policía de Tierra del Fuego acudió hasta la zona costera de Río Grande para investigar el hallazgo de restos humanos en la zona del puerto Caleta La Misión.

Según los primeros indicios podría tratarse del cuerpo de un hombre desaparecido y los restos encontrados tenían algunas prendas de vestir.

A partir del testimonio de un vecino que estaba recorriendo la zona descubrió la presencia de un esqueleto humano en la playa y podría tratarse del cuerpo de Sergio Schliether Barría de 32 años, desaparecido desde el 1° de noviembre.

- Publicidad -

Entre los primeros análisis se detectó que el sujeto tenía un tatuaje en uno de sus brazos y coincidiría con el hombre desaparecido. (Agencia OPI Tierra del Fuego)