Macri analizó el fallido proceso de competencia en el PRO

- Publicidad -

Mauricio Macri reconoció el fracaso del proceso de sucesión partidaria que protagonizaron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en 2023. El ex presidente y actual titular del PRO sostuvo que los mecanismos de competencia interna no funcionaron durante la disputa electoral pasada debido a las aspiraciones individuales de los candidatos.

Según el análisis del dirigente, los precandidatos antepusieron sus proyectos de poder personal por sobre la propuesta de transformación nacional. Macri señaló ante el medio Seúl Radio que el resultado de la interna no fue positivo, aunque aclaró que su analista considera que él no tuvo la culpa del desenlace que, de acuerdo al reporte, dejó a ambos ex funcionarios fuera del espacio.

El ex mandatario argumentó que el electorado detectó la prevalencia de los objetivos particulares de los competidores. Afirmó que la gente percibió que era más la ambición personal que el sueño que querían realizar los postulantes durante la campaña.

- Publicidad -

El fundador del PRO cerró su intervención con una referencia a la dificultad histórica de estos traspasos de liderazgo. Atribuyó la falta de éxito a factores vinculados a la naturaleza humana, entre los que enumeró los complejos, las envidias y el ego. (Agencia OPI Santa Cruz)