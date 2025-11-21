Presidente de Bolivia anuncia el fin del Ministerio de Justicia

- Publicidad -

La administración del presidente Rodrigo Paz Pereira ha formalizado el cierre definitivo del Ministerio de Justicia en Bolivia, una medida que el mandatario calificó como indispensable para cortar los vínculos entre el sistema judicial y el poder político. En una conferencia de prensa convocada de urgencia en la casa de gobierno, el jefe de Estado decretó el fin de esta cartera asegurando que la institución ha muerto y será enterrada para evitar que el terrorismo de Estado vuelva a ser utilizado como herramienta de persecución contra los ciudadanos bolivianos.

Para instrumentar el desmantelamiento, Paz Pereira designó a Jorge García, quien asumió el cargo de manera emergente con la instrucción precisa de liquidar el organismo. Según explicó el mandatario, esta decisión busca materializar la promesa electoral de garantizar un sistema judicial independiente y exento de injerencias, delegando en García la responsabilidad de ejecutar el cierre administrativo de una estructura que el gobierno actual considera nociva para la institucionalidad democrática.

La drástica reestructuración se produce apenas un día después de que el Presidente destituyera a Freddy Vidovic, quien ocupó la titularidad del ministerio por un lapso de solo doce días. La salida de Vidovic fue precipitada por la confirmación de que pesaba sobre él una sentencia ejecutada de tres años de prisión por delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho activo, una revelación que expuso la fragilidad en los filtros de selección de los altos funcionarios del gabinete.

El escenario de inestabilidad se ha agravado por un enfrentamiento directo dentro del Poder Ejecutivo, protagonizado por el vicepresidente Edman Lara, cercano al funcionario destituido. Lara acusó a Jorge García de acumular un historial de procesos por delitos graves, lo que generó una respuesta inmediata del nuevo encargado de la cartera, quien rechazó las imputaciones alegando haber sido difamado y anticipó el inicio de acciones penales, evidenciando una fractura interna en la cúpula del gobierno mientras se procesa la eliminación del ministerio. (Agencia OPI Santa Cruz)