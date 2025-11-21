Tonelada de carne cotizó a USD 5.806 con alza interanual del 44,8%

- Publicidad -

Las exportaciones de carne vacuna generaron un ingreso de divisas de 386,5 millones de dólares durante octubre, cifra que representa un incremento interanual del 38,3 por ciento en la facturación a pesar de una retracción en el volumen físico despachado. El informe del Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) detalla que se enviaron al exterior 66.600 toneladas peso producto, lo que marca una baja del 4,5 por ciento. La ecuación financiera del sector muestra una divergencia entre las cantidades vendidas y los dólares liquidados, sostenida exclusivamente por la variación del precio internacional.

El análisis de los valores unitarios explica el superávit en la facturación frente a la caída operativa. El promedio de octubre se ubicó en 5.806 dólares la tonelada, un 0,6 por ciento superior a septiembre y un 44,8 por ciento por encima de los 4.011 dólares registrados en el mismo mes del ejercicio anterior. En el acumulado de los primeros diez meses del año, los despachos totales suman 588.800 toneladas, una caída del 8,5 por ciento, mientras que los ingresos escalaron un 26,3 por ciento hasta alcanzar los 3.155,1 millones de dólares.

La entidad exportadora advirtió sobre la volatilidad de las cotizaciones al comparar los registros actuales con los antecedentes de mediano plazo. Según ABC, los valores promedio de octubre se ubican “alrededor de 495 dólares por tonelada por debajo de los máximos registrados en abril de 2022“. Asimismo, en la comparación intermensual estricta respecto de septiembre, la actividad experimentó un retroceso técnico del 7,4 por ciento que afectó tanto al valor monetario como al volumen físico de la mercadería.

La estructura de la demanda externa mantiene una concentración mayoritaria en el mercado chino. China absorbió el 72,8 por ciento de los volúmenes exportados en octubre y acumula el 70,0 por ciento en lo que va del año. El desglose de las operaciones hacia ese destino indica el envío de 17.000 toneladas de carne con hueso por 35,7 millones de dólares y 31.400 toneladas de carne deshuesada por 163,9 millones de dólares. El precio medio pagado por el comprador asiático para la carne sin hueso rondó los 5.220 dólares por tonelada. (Agencia OPI Santa Cruz)