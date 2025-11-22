Justicia confirmó la identidad del cuerpo hallado en Caleta La Misión

- Publicidad -

(OPI TdF) – La incertidumbre respecto al hallazgo producido en las inmediaciones del puerto Caleta La Misión ha sido despejada en términos de identidad, pero abre ahora una fase crítica en la investigación judicial para determinar las causales del deceso. La titular del Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Norte, la jueza María Rosa Santana, confirmó oficialmente que el cuerpo encontrado corresponde a Sergio Gabriel Schlieter Barría, ciudadano que permanecía desaparecido desde hace más de una semana en la ciudad de Río Grande.

La confirmación de la identidad se logró mediante un procedimiento técnico de cotejo de huellas dactilares, ejecutado por los equipos forenses en las primeras etapas del análisis de los restos. Este dato duro cierra el capítulo de la búsqueda de paradero, pero obliga a la magistrada y al fiscal Ariel Pinno a profundizar la pesquisa sobre la mecánica de la muerte. Hasta el momento, la justicia mantiene hermetismo sobre las hipótesis principales, a la espera de evidencia científica irrefutable.

Pese a la identificación positiva, la jueza Santana ha sido clara en señalar que la causa continúa en plena etapa investigativa. El foco está puesto ahora en los resultados finales de la autopsia y los estudios complementarios solicitados a la morgue judicial. Estos informes serán determinantes para que el Ministerio Público Fiscal establezca si se trató de una muerte accidental, un suicidio o si existió intervención de terceros en la zona costera.

En el terreno operativo, bajo las directivas del fiscal Pinno, se ha desplegado un trabajo conjunto entre la Policía Científica y la División Delitos Complejos. La intervención de esta última unidad sugiere la necesidad de agotar todas las instancias de investigación criminalística para reconstruir los últimos movimientos de Schlieter Barría. La magistrada aguarda la recepción de la totalidad de los informes periciales para avanzar en el esclarecimiento definitivo de un hecho que conmociona a la opinión pública local. (Agencia OPI Tierra del Fuego)