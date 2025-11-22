Llegó la  primera planta de alimento balanceado para animales de campo

- Publicidad -

La empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U anunció la llegada de la primera planta de alimentos destinada a producir alimento balanceado para el ganado.

El presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori recibió la maquinaria en el predio de la ex empresa Austral Construcciones donde funcionará la planta y sostuvo que “es un paso esencial para lograr independencia productiva y reducir costos en la alimentación del campo santacruceño”.

Sivori sostuvo que habrá producción de alimentos a base de forraje y se capacitó a personal de la empresa en Santa Fe quienes replicarán el conocimiento a los trabajadores de la planta.



Se espera además la producción de harina de pescado y chips de aserrín.

Con este mecanismo de producción se prevé “cambiar el concepto de alimentación del ganado en Santa Cruz, ofreciendo una alternativa más económica y sostenible”.

Según las proyecciones del Consejo Agrario Provincial (CAP), la planta “no solo mejorará la tasa de parición en las ovejas, sino que también extenderá la vida útil del ganado en hasta dos años, fortaleciendo la competitividad del sector ganadero santacruceño”. (Agencia OPI Santa Cruz)