Informes de dominio podrán tramitarse online desde diciembre

La Subsecretaría de Asuntos Registrales comunicó que, en el marco del proceso de modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, se activó una ventanilla virtual que permitirá a personas de toda la provincia tramitar certificados de dominio e inhibiciones sin necesidad de trasladarse hasta Río Gallegos.

Tras un año y medio de trabajo de transformación tecnológica del organismo se elaboró una herramienta con el acompañamiento del Colegio de Escribanos de Santa Cruz.

Desde diciembre se podrán realizar trámites online y se simplifican los tiempos, donde “cualquier persona con interés legítimo pueda solicitar certificados sobre sus propiedades o sobre sí misma, respetando siempre las condiciones legales: ser titular del inmueble o contar con un poder para gestionarlo”.

Hasta diciembre el circuito administrativo exige tres pasos presenciales: ir al Colegio de Escribanos a comprar el formulario, luego a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) a pagar la tasa, y finalmente al Registro de la Propiedad Inmueble para ingresar el trámite.

El proceso de modernización permitirá dar una respuesta del Registro, bajando la demora de 3 años a unos 6 meses. (Agencia OPI Santa Cruz)