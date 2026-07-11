Villarruel no descartó una candidatura para las elecciones de 2027

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La titular del Senado prolongó su estadía en el norte del país para exhibir sintonía con mandatarios provinciales y referentes industriales. Las declaraciones públicas evidencian una estrategia de acumulación política paralela a la gestión central.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, admitió el 11 de julio de 2026 una potencial postulación presidencial. La funcionaria expuso su posición desde Tucumán, donde extendió su agenda de trabajo tras las conmemoraciones independentistas.

El accionar de la titular parlamentaria expone una divergencia frente al aislamiento político impuesto por Javier Milei, presidente de la Nación, desde la Casa Rosada. Las actividades territoriales incluyeron acercamientos a gobernadores y al sector productivo local.

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Durante la jornada, la funcionaria asistió al Tedeum de la Catedral de San Miguel de Tucumán, observó el desfile cívico militar e inspeccionó el complejo industrial La Florida. En ese marco institucional, interactuó directamente con Leandro Zdero, gobernador de Chaco.

Los contactos políticos incluyeron a Juan Pablo Valdés, titular del Ejecutivo de Corrientes, Carlos Sadir, mandatario de Jujuy, y Rolando Figueroa por la provincia de Neuquén. Finalizadas las actividades formales, la representante nacional definió su plan de acción inmediato y futuro.

Posicionamiento para las elecciones de 2027

Frente a las consultas de la prensa sobre los próximos comicios ejecutivos, Villarruel declaró: “Hoy por hoy no lo pienso; pienso en cumplir con mi deber en un momento histórico importante“. Adicionalmente, precisó que su intención es “servir a los argentinos con decencia, con honestidad y con un profundo patriotismo“.

El distanciamiento respecto al diseño federal de la administración central quedó expuesto al finalizar su recorrido eclesiástico. “La Argentina no es la ciudad de Buenos Aires, es todo el país“, sentenció la vicepresidenta. Previamente, formuló un reclamo de articulación general al sostener que “el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles“.

Desde la asunción gubernamental a fines de 2023, la relación institucional entre el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la Cámara Alta registra tensiones operativas. El diseño organizativo del gabinete nacional excluyó a Villarruel de las áreas de control y defensa, áreas prometidas durante la campaña, lo que derivó en la construcción de una agenda política autónoma por parte de la funcionaria. (Agencia OPI Santa Cruz)