El juicio por Cuadernos retoma hoy con esquema de doble audiencia

El juicio por la causa de los cuadernos de las coimas se reanuda hoy bajo un nuevo esquema procesal que incorpora una segunda audiencia semanal. El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) ordenó esta modificación para avanzar en la lectura del requerimiento de elevación a juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados.

La audiencia comenzará a las 13:00 en modalidad virtual. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel escucharán los elementos de prueba recolectados por el fiscal Carlos Stornelli. El tribunal prevé finalizar la lectura de las acusaciones sobre los 86 encartados el próximo 2 de diciembre.

Los magistrados formalizaron la semana pasada el inicio del régimen de doble jornada a partir de este martes 25 de noviembre. En la misma resolución, el TOF 7 reiteró mediante un oficio ante la Corte Suprema de Justicia la necesidad de reforzar la dotación de recursos humanos y mejorar la infraestructura edilicia para afrontar el debate.

La nómina de acusados sufrió una modificación reciente tras el sobreseimiento de Enrique Menotti Pescarmona. El tribunal resolvió apartar al empresario de 83 años luego de que el Cuerpo Médico Forense confirmara una incapacidad mental sobreviniente derivada de una enfermedad neurodegenerativa.

El expediente investiga una presunta asociación ilícita que operó desde el Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015 para la recaudación ilegal de fondos. La acusación abarca 540 hechos de sobornos e involucra a ex funcionarios como Julio De Vido y José López, además de empresarios como Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio. (Agencia OPI Santa Cruz)