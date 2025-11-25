Santilli reactiva reuniones con gobernadores previo a extraordinarias

- Publicidad -

El ministro del Interior, Diego Santilli, viaja este martes a Misiones para negociar con el gobernador Hugo Passalacqua el apoyo legislativo necesario para el Presupuesto 2026. El encuentro forma parte de la estrategia oficial para asegurar los votos de las provincias aliadas en las próximas sesiones extraordinarias y avanzar con el paquete de reformas impulsado por la gestión libertaria.

La reunión está programada para las 12 horas y contará con la presencia del gabinete provincial. El interés del gobierno nacional radica en el bloque controlado políticamente por Passalacqua y Carlos Rovira, el cual se compone de cuatro diputados y dos senadores. Estos legisladores resultan determinantes para el oficialismo en su objetivo de aprobar la ley de leyes y otras normativas clave.

Santilli mantiene una agenda de negociación donde ofrece respuestas de gestión a cambio de respaldo en el Congreso. Esta dinámica se replicó el viernes pasado con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien manifestó predisposición para acompañar el Presupuesto aunque presentó reclamos específicos sobre el envío de fondos.

La hoja de ruta del funcionario incluye una próxima reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y posibles convocatorias a otros mandatarios en Casa Rosada. El objetivo paralelo de estas gestiones es debilitar la cohesión de los bloques peronistas, ante la posibilidad de que algunos gobernadores de ese espacio conformen bancadas independientes.

Una vez finalizada la ronda con los firmantes del Pacto de Mayo, el Ejecutivo evaluará la estrategia con los gobernadores opositores Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. En la lista de pendientes para establecer contacto figuran aún Claudio Vidal, de Santa Cruz, junto a sus pares de Corrientes, La Pampa, San Luis, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)