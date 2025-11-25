Secuestraron a una mujer en Puerto Deseado e investigan si quisieron arrojarla al mar

- Publicidad -

La justicia provincial investiga un violento hecho que se registró el domingo en Puerto Deseado cuando una mujer fue secuestrada, maniatada y se presume que amenazaron con arrojarla al mar en la zona ubicada entre a la bomba de CARSA y a la Cueva de los Leones.

La situación la denunció personal médico, quienes llamaron a la policía de Santa Cruz luego de ser alertados por comunicación radial sobre un secuestro de una mujer que se encontraba en la zona costera.

Los efectivos al llegar al lugar encontraron a la mujer maniatada y la liberaron.

Allí la víctima relató que dos horas antes de haber sido encontrada la interceptaron dos hombres en un vehículo blanco y la subieron por la fuerza en la zona cercana al Club Juniors.

Los agresores la sujetaron, la inmovilizaron y la llevaron hasta la zona costera y se presume que el ataque sería parte de una amenaza vinculada al tráfico de estupefacientes y deudas que mantiene la actual pareja de la mujer.

La policía inició una investigación y el caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Puerto Deseado. (Agencia OPI Santa Cruz)