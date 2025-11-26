Caputo aseguró que la actividad se acerca a máximos históricos

- Publicidad -

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó hoy que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre registró un incremento del 5% interanual y una variación positiva del 0,5% en comparación con agosto. El organismo dirigido por Marco Lavagna oficializó las cifras que el Ministerio de Economía utilizó para validar el desempeño de la gestión en el periodo previo a las elecciones legislativas de octubre.

El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió los datos a través de sus redes sociales y realizó un recorte específico de la estadística al comparar el desempeño de septiembre contra junio. Según el funcionario, “la economía registró un crecimiento de 1,38% desestacionalizado septiembre contra junio“, cifra que utilizó para contrarrestar lo que calificó como un “ataque político” generado antes de los comicios.

En su análisis de los datos oficiales, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el resultado se obtuvo “a pesar de la incertidumbre electoral“. Caputo adjuntó la publicación de la cartera económica y definió el registro del INDEC como un “tremendo dato“, enfocándose en la evolución trimestral desestacionalizada más que en la variación mensual aislada reportada por el organismo estadístico.

El informe concluye con la proyección del Ministerio de Economía sobre el volumen total de la actividad. En este sentido, Caputo aseguró que el nivel actual de la economía, impulsado por estos indicadores de septiembre, deja al país “a nada de máximos históricos en el nivel de actividad“. (Agencia OPI Santa Cruz)