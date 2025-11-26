Condenan a 11 años a Roberto Neil por el asesinato de Franco Cuevas

- Publicidad -

El Tribunal Oral N°1 de Río Gallegos condenó a 11 años de prisión efectiva a Roberto Neil por el homicidio de Franco Cuevas, ocurrido en junio de 2023.

Así lo determinaron los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Yamila Bórquez tras el proceso judicial que se llevó adelante contra Neil, quien disparó contra Cuevas, de 29 años, en una concesionaria de la capital santacruceña.

La sentencia cuyos argumentos se darán a conocer a las partes, se definió tras semanas de escuchar testigos y alegatos, para reconstruir cómo se dieron los acontecimientos que terminaron con la vida del joven Cuevas.

El tribunal rechazó por mayoría los planteos de nulidad formulados por la defensa de Neil y dieron lugar al pedido de pena solicitado por la Fiscalía.

De esta manera, Neil quedó detenido y el falló lo encontró como autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado, por ser cometido con un arma de fuego.

Los jueces además pidieron remitir actuaciones al Tribunal Superior de Justicia y al Colegio de Psicólogos para evaluar desempeños profesionales vinculados al caso.

La abogada defensora de Neil, Mariana Barbitta indicó que apelará el fallo y sostuvo que la causa continuará en revisión, a la espera del recurso de casación que será presentado ante la misma Cámara, que luego deberá elevarlo al Tribunal Superior de Justicia.

La causa investigó un homicidio que ocurrió en el marco de una disputa por un terreno en el barrio Del Carmen entre las familias Cuevas y Neil. (Agencia OPI Santa Cruz)