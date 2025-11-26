El Gobierno postuló a Rafael Grossi a la Secretaría General de la ONU

- Publicidad -

El canciller Pablo Quirno oficializó hoy la candidatura de Rafael Grossi para ocupar el cargo de secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El anuncio fue realizado por el ministro de Relaciones Exteriores a través de su cuenta en la red social X. El postulado se desempeña actualmente como director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

El funcionario fundamentó la decisión en la labor que Grossi ejerce desde hace seis años en el organismo nuclear. Quirno indicó que el candidato posee reconocimiento internacional y capacidad de liderazgo frente a situaciones que impactan en la paz y la seguridad global. El Gobierno considera que estas aptitudes son requisitos para la conducción de la ONU en el contexto geopolítico presente.

La presentación de la candidatura coincide con el 80 aniversario de la fundación de las Naciones Unidas. El comunicado oficial subrayó que la organización requiere consolidar reformas para fortalecer su eficacia. El texto difundido por el titular del Palacio San Martín apunta a renovar el prestigio internacional del organismo mediante esta postulación. (Agencia OPI Santa Cruz)