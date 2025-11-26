Trump advierte que resolverá la crisis de Venezuela por la fuerza

- Publicidad -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió desde el avión presidencial Air Force One la postura que adoptará su administración frente al gobierno de Venezuela, asegurando que solucionará las diferencias bilaterales por las buenas o por las malas. Las declaraciones, difundidas a través de un reporte de Actualidad RT al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, marcan un endurecimiento explícito en la retórica de la Casa Blanca y plantean dos escenarios excluyentes para la resolución del conflicto político en la región.

El mandatario estadounidense justificó esta posición bajo el argumento de la protección humanitaria y la eficacia en la resolución de la crisis. Según sus propias palabras, si el objetivo de salvar vidas puede lograrse de manera fácil, esa será la vía elegida, pero advirtió textualmente que si toca proceder por las malas, también se ejecutará de esa forma. Esta manifestación pública deja abierta la posibilidad de acciones de fuerza si los canales diplomáticos o de presión actuales no arrojan los resultados esperados por Washington.

La advertencia presidencial otorga sustento político directo a las recientes afirmaciones de la representante republicana por Georgia, María Salazar, quien ya había anticipado la posibilidad de una intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. La sincronía entre el discurso del Ejecutivo y el ala legislativa republicana sugiere una estrategia unificada que contempla medidas coercitivas más severas contra la administración de Caracas, alejándose de la contención diplomática tradicional.

- Publicidad -

En su análisis de la situación, Salazar desestimó la figura de Nicolás Maduro comparándola negativamente con el liderazgo histórico cubano, alegando que el mandatario venezolano no es Fidel Castro ni un valiente, sino un matón. Esta caracterización por parte de la congresista no solo busca deslegitimar al líder venezolano, sino que construye la base argumental para justificar la vía de la intervención mencionada, alineándose con la disposición de Trump de actuar por la fuerza si las circunstancias lo requieren. (Agencia OPI Santa Cruz)