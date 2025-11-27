La Caja de Servicios Sociales alerta por posible estafa

- Publicidad -

La Caja de Servicios Sociales informó a todos los afiliados de la obra social sobre intentos de estafa que se presentaron en diversas localidades de Santa Cruz.

Según se anunció, existen personas ajenas al organismo que realizan llamadas y envían mensajes falsos para pedir datos personales y/o simular trámites en las sedes de la obra social.

La Caja de Servicios Sociales aseguró en un comunicado que “NO solicita códigos de seguridad y NO ofrece coberturas por teléfono”.

Entre las modalidades detectadas señalaron que figuran “llamadas telefónicas para pedir información personal o validar supuestos trámites”, mensajes a través de “WhatsApp y mensajes donde envíen enlaces o solicitan códigos de verificación” o “utilizan nombres falsos, imágenes institucionales y perfiles no oficiales para engañar a los afiliados”.

A su vez indicaron que circulan publicidad en Facebook e Instagram con el nombre “Caja de Servicios Social” y hay un “perfil de contacto falso con número 2975443342”.

Para ello, señalaron que “ante cualquier duda o sospecha” se podrán comunicar a Atención al Afiliado: 2966748122 o al sistema de Reclamos Consultas y Agradecimientos: https://sigede.css.gov.ar/rca/. (Agencia OPI Santa Cruz)