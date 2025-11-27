León XIV instó a proclamar la paz mundial durante su vuelo a Turquía

- Publicidad -

El papa León XIV inició este jueves su primer viaje apostólico por Medio Oriente con una visita oficial a Turquía, donde su primera actividad institucional fue el recorrido por el Mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk en Ankara. El avión de Ita Airways que trasladó al Sumo Pontífice despegó minutos antes de las 08:00 y, tras la ceremonia de bienvenida en el Aeropuerto Internacional, la comitiva se dirigió inmediatamente a Anıtkabir. Este sitio, conocido como la tumba conmemorativa, posee una relevancia central al rendir homenaje al fundador de la Turquía moderna y simbolizar el nacimiento y el secularismo de la nación, lugar donde el Papa firmó el Libro de Honor acompañado por autoridades locales, incluyendo al Comandante del Mausoleo.

La agenda del Papa estadounidense, que se extenderá por seis días e incluirá también una visita al Líbano, comenzó marcada por un mensaje dirigido a los ochenta y un representantes de medios internacionales que viajan en la delegación. Durante el vuelo, León XIV hizo referencia a la celebración del Día de Acción de Gracias y subrayó la necesidad de proclamar la importancia de la paz a nivel global. En su diálogo en inglés con periodistas de unas veinte agencias, el Pontífice afirmó que más allá de cualquier diferencia todos son hermanos y agradeció el servicio que la prensa presta tanto al Vaticano como al mundo entero, destacando el carácter testimonial de esta peregrinación.

El Vaticano ha confirmado que la visita se desarrolla bajo los lemas Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y Bienaventurados los que trabajan por la paz, en un contexto de alta expectativa para las comunidades católicas de ambos países situados en continentes aún afectados por la violencia. El itinerario en suelo turco tiene como eje central la celebración ecuménica de los 1.700 años del Concilio de Nicea, un evento histórico que busca reforzar los lazos religiosos en la región. La Santa Sede enfatizó que este primer desplazamiento internacional busca el encuentro directo en zonas que requieren atención espiritual y política.

Posteriormente, la gira continuará en el Líbano, donde se prevé uno de los momentos más significativos del viaje apostólico con una oración silenciosa en el puerto de Beirut. Este acto conmemorará a las víctimas de la explosión ocurrida hace cinco años, la cual dejó un saldo de más de doscientos fallecidos y siete mil heridos. La estructura del viaje, que combina el homenaje histórico en Turquía con el reconocimiento del dolor actual en el Líbano, refleja la intención del Vaticano de abordar tanto la tradición teológica como las crisis humanitarias contemporáneas en su despliegue diplomático y pastoral. (Agencia OPI Santa Cruz)