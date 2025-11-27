Reservas del BCRA suman US$ 41.901 millones por deuda privada

- Publicidad -

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerraron este miércoles en US$ 41.901 millones, tras registrar un ingreso diario de US$ 717 millones. Este incremento nominal en la hoja de balance de la autoridad monetaria responde técnicamente a la liquidación de Obligaciones Negociables (ON) emitidas por el sector privado y no a una acumulación por superávit comercial o compras genuinas del ente regulador.

El mecanismo contable indica que el endeudamiento corporativo impacta directamente en las reservas brutas. Al ingresar los dólares provenientes de las colocaciones de deuda a las cuentas de los emisores, estos pasan a computarse dentro de las arcas del Central. Analistas del mercado estiman que las emisiones de deuda de empresas superaron los US$ 3.000 millones en las últimas semanas, un proceso que aceleró su ritmo tras el aval legislativo conseguido por el oficialismo. Se proyecta que esta dinámica de ingreso de divisas vía deuda privada se profundice en el corto plazo.

La contrapartida de este ingreso de capitales se refleja en el stock de depósitos en moneda extranjera. El economista Amilcar Collante detalló que los depósitos en dólares del sector privado alcanzaron un récord de “US$ 35.540” millones. Desde la conducción económica del gobierno sostienen que la estrategia de acumulación se restringe a comprar dólares únicamente “cuando la demanda de pesos aumente, o por vía de la cuenta financiera”, desestimando las críticas de economistas que exigen un programa específico para reforzar las reservas netas.

El esquema monetario vigente mantiene la discusión técnica sobre la política cambiaria. El debate actual se centra en la viabilidad del sistema de bandas de flotación y su esquema de actualización, el cual fija una variación del +/- 1% mensual, en un contexto donde el fortalecimiento de las reservas depende mayoritariamente de los pasivos que asume el sector privado. (Agencia OPI Santa Cruz)