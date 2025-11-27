Santilli recibió a Vidal para alinear el voto al Presupuesto

- Publicidad -

El gobernador Claudio Vidal, mantuvo esta tarde una reunión clave en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El encuentro se inscribe en la ronda de negociaciones que el Ejecutivo nacional lleva adelante con los mandatarios provinciales para asegurar el acompañamiento legislativo del Presupuesto 2026, una herramienta fundamental para la gestión de Javier Milei.

Desde el entorno de Presidencia se busca instalar una narrativa de consenso, asegurando que existe una predisposición favorable por parte de las provincias. “Estamos notando que todos los gobernadores son reformistas, porque quieren las reformas y están de acuerdo“, señalaron fuentes oficiales. Sin embargo, la negociación no es un cheque en blanco: la misma fuente reconoció que los mandatarios, incluido el santacruceño, exigen conocer “la letra chica de los cambios” antes de garantizar su apoyo irrestricto en el Congreso.

La estrategia del gobierno central apunta a cerrar filas con los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. En este esquema de presión y negociación política, la agenda de Santilli y Adorni continúa ajustada: el próximo viernes recibirán al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La lista de pendientes para cerrar el esquema de apoyos incluye aún a figuras de peso como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

El antecedente inmediato de estas gestiones se dio en Misiones, donde Santilli se reunió ayer con el gobernador Hugo Passalacqua y con el jefe político del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira. Allí, el Ministerio del Interior comunicó un acuerdo para una “agenda de trabajo común” y la coincidencia en la necesidad de aprobar la Ley de Presupuesto 2026, un patrón de alineamiento que la Nación busca replicar con la administración de Vidal para garantizar la gobernabilidad y las reformas estructurales que impulsa la gestión libertaria. (Agencia OPI Santa Cruz)