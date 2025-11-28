Comerciantes exigen leyes mientras la Legislatura no logra quórum

- Publicidad -

La crisis institucional en la Legislatura de Tierra del Fuego sumó este jueves un nuevo capítulo de desidia administrativa. En un contexto económico que asfixia al sector privado, la Comisión de Economía fracasó en su intento de sesionar por falta de quórum, dejando en un limbo “informal” a los representantes de las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande, y de la Cámara Fueguina de la Madera (CAFUFAMA), quienes habían asistido con la urgencia de tratar herramientas legislativas para la regularización de deudas.

El escenario no es un hecho aislado, sino la confirmación de una parálisis sistémica. Desde el mes de junio, el Parlamento provincial se mantiene inactivo, acumulando cinco meses sin tratamiento de asuntos en el recinto de sesiones. La gravedad de la situación escaló la semana pasada con la suspensión de una sesión ordinaria y se repitió este jueves en el trabajo de comisiones. Ante el vacío legislativo, el presidente de la Comisión de Economía, Federico Sciurano (FORJA), optó por degradar el encuentro institucional a una reunión “informativa” para no desairar a los actores productivos presentes.

Durante el encuentro extraoficial, se debatieron —sin valor resolutivo— dos proyectos de ley vitales que proponen regímenes especiales de presentación espontánea y regularización de pasivos, herramientas clave para oxigenar las finanzas del comercio local. Si bien los legisladores presentes manifestaron verbalmente su “apoyo” al sector en este escenario de crisis, la realidad política indica que la falta de acuerdos y la ausencia de los parlamentarios necesarios impiden transformar esas intenciones en leyes concretas. La decisión final sobre los alcances de la normativa quedó postergada, una vez más, para una hipotética próxima sesión.

El listado de quienes garantizaron su presencia, ya sea física o remota, expone por omisión a quienes decidieron vaciar la comisión. Estuvieron presentes Federico Sciurano (FORJA), Tomás García (PJ), Raúl Von Der Thusen, Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG), mientras que Natalia Gracianía (LLA) y María Laura Colazo (PV) participaron a distancia. Mientras el sector privado demanda celeridad ante la crisis, la Legislatura fueguina continúa atrapada en una inercia que dilata las soluciones urgentes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)