Empresario investigado ingresó al país sin entregar su teléfono

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Dirección Nacional de Migraciones incumplieron una orden del juez Sebastián Casanello para secuestrar el teléfono celular del empresario Sergio Mastropietro. El investigado por la causa de sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) logró abandonar el Aeroparque Jorge Newbery sin que se ejecutara la requisa de sus dispositivos electrónicos. El procedimiento falló por demoras operativas de los organismos de control en la terminal aérea.

Mastropietro arribó al país el sábado 15 en un vuelo privado proveniente de Miami con una escala previa en Tucumán. El magistrado federal había instruido la incautación de los equipos al momento del ingreso, pero los agentes permitieron la salida del pasajero del sector de arribos. Las fuerzas de seguridad interceptaron al empresario fuera del aeropuerto tras una advertencia tardía del juzgado.

El imputado afirmó ante los efectivos que no tenía consigo el celular y sostuvo que el aparato había desaparecido. El Ministerio de Seguridad justificó el error al informar que Migraciones detectó la restricción en el sistema cuando el pasajero ya había egresado de la zona estéril. La PSA confirmó que la requisa se realizó en la vía pública y que el empresario no portaba elementos electrónicos en ese momento.

El juzgado federal ordenó el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de Mastropietro y evalúa la presentación de una denuncia por el incumplimiento. Este incidente se suma a la investigación de otro episodio ocurrido en febrero, donde ingresaron diez valijas sin control aduanero en un vuelo vinculado al entorno del empresario Leonardo Scatturice. (Agencia OPI Santa Cruz)