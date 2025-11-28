Exponen a un hombre con el torso desdnudo en Diputados para cuestionar las vacunas

- Publicidad -

La diputada nacional del PRO Marilú Quiroz habilitó el anexo de la Cámara de Diputados para una actividad donde se utilizó a un hombre con el torso desnudo con el fin de probar supuestos efectos magnéticos de la vacuna AstraZeneca. La demostración estuvo a cargo de la biotecnóloga Lorena Diblasi durante el panel titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas?“, el cual congregó a activistas que cuestionan la eficacia de la inmunización contra el Covid-19.

Diblasi convocó al escenario a un jardinero para deslizar objetos metálicos sobre su piel y adjudicó la adherencia de los mismos a la administración de la dosis. La expositora interpeló a los funcionarios sanitarios al afirmar que esta situación no sucedía antes de la inoculación y exigió explicaciones a los médicos del Ministerio de Salud sobre los componentes de los insumos médicos.

Los elementos metálicos se pegaron brevemente al cuerpo del voluntario antes de desprenderse. La propia encargada de la prueba admitió contradicciones en su planteo al señalar que utilizan el término magnetización aunque desconocen si el fenómeno corresponde realmente a esa definición. No se presentaron evidencias sobre la condición previa del sujeto ni certificaciones que descarten otras causas físicas para la adherencia temporal de los objetos.

La jornada organizada por Quiroz responde a su intención de modificar las leyes que regulan el sistema sanitario nacional. La legisladora presentó un proyecto para eliminar la obligatoriedad de las vacunas del calendario oficial bajo el argumento de una supuesta falta de transparencia en la información pública sobre sus componentes. La iniciativa mantiene a la diputada chaqueña bajo el cuestionamiento de las sociedades científicas. (Agencia OPI Santa Cruz)