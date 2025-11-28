Incendio en Hong Kong deja 128 muertos y cientos de desaparecidos

- Publicidad -

El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong dio por concluidas las operaciones de extinción, búsqueda y rescate en el complejo Wang Fuk Court a las 10:18 hora local de este viernes, cerrando la fase operativa de un siniestro que deja un saldo provisorio devastador. Las autoridades confirmaron la muerte de 128 personas en el distrito de Tai Po, aunque la cifra final podría aumentar drásticamente una vez que los equipos policiales logren acceder a la totalidad de la zona afectada para realizar las pericias forenses y de investigación correspondientes.

El escenario post desastre plantea un desafío logístico y humanitario para la administración local, dado que el secretario de Seguridad, Chris Tang Ping-keung, reconoció oficialmente que aproximadamente 200 personas continúan en condición de desaparecidas. La magnitud de la catástrofe obligó a un despliegue masivo de recursos estatales que incluyó la participación directa de 2.311 efectivos de los servicios de emergencia, quienes trabajaron bajo una presión extrema para contener las llamas y evacuar a los residentes atrapados en la estructura siniestrada.

La logística implementada para combatir el fuego requirió una movilización sin precedentes en el área, contabilizándose 391 despachos de vehículos de bomberos y 185 salidas de ambulancias para asistir a las víctimas. A pesar de la intensidad del operativo desplegado por el Gobierno de la RAEHK, la alta cifra de ciudadanos no localizados mantiene en alerta a las autoridades, quienes advierten sobre la posibilidad de hallar más cuerpos durante las labores de inspección técnica que iniciarán tras el aseguramiento del perímetro.

El costo humano de la tragedia alcanzó también a los propios cuerpos de socorro, evidenciando la peligrosidad de las maniobras ejecutadas en Wang Fuk Court. Andy Yeung Yan-kin, director de los servicios de bomberos, confirmó el fallecimiento en cumplimiento del deber de Ho Wai-ho, perteneciente a la estación de Sha Tin, sumado a otros doce bomberos que resultaron heridos durante el operativo. Este desenlace fatal entre las filas de los rescatistas subraya la gravedad de un incidente que marca un punto crítico en la gestión de seguridad y emergencias de la región. (Agencia OPI Santa Cruz)