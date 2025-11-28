La Libertad Avanza alcanza los 92 diputados tras nueva incorporación

- Publicidad -

La Libertad Avanza incorporó hoy a su bloque de diputados nacionales a la dirigente Verónica Razzini y alcanzó los 92 legisladores de cara al recambio parlamentario. El movimiento deja al oficialismo próximo a arrebatar al peronismo la primera minoría de la Cámara baja.

La confirmación del pase fue realizada por la senadora electa Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad saliente se posiciona como jefa del esquema libertario en el Congreso con el aval del Gobierno nacional. Bullrich recibió a la legisladora santafesina junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Verónica Razzini posee mandato activo hasta 2025 tras ser electa por la provincia de Santa Fe. La diputada presidía el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) hasta su asunción en diciembre de 2023 y integraba el espacio Futuro y Libertad tras distanciarse del PRO. Bullrich señaló que la incorporación aporta «convicción» para las reformas que requieren las pymes.

El oficialismo aceleró las gestiones en las últimas semanas para superar numéricamente a Unión por la Patria. La estrategia incluyó la absorción de los diputados Mariano Campero, Luis Picat y José Federico Tournier, provenientes de un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Bullrich también gestionó el traspaso de ocho legisladores del PRO, entre los que se encuentran Damián Arabia, Belén Avico y Silvana Giudici.

Unión por la Patria comenzaría el ciclo legislativo el 10 de diciembre con 97 integrantes frente a los 98 actuales. El número podría descender a 93 si se concreta la salida de los cuatro diputados que responden al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El diputado electo por San Luis, Jorge Fernández, analiza por estas horas la conformación de un monobloque.

La disputa por la primera minoría se resolverá en la sesión preparatoria del próximo miércoles 3 de diciembre. El resultado de esta puja determinará el reparto proporcional de los representantes en las comisiones, aunque la presidencia de la Cámara continuará a cargo de Martín Menem. (Agencia OPI Santa Cruz)