Cambio de horario en el Paso San Sebastián

(OPI TdF) – El paso fronterizo de Tierra del Fuego modificará su horario a partir del 1° de diciembre en el Centro de Frontera San Sebastián.

La apertura y cierre se modificará por el horario de verano para todos los tipos de transporte en el acceso norte a la provincia.

De esta manera, el ingreso y egreso entre Argentina y Chile tendrá hasta el 30 de noviembre los siguientes horarios:

Ingreso: 8:00 a 22:00 horas Egreso: 8:00 a 21:40 horas Horarios a partir del 1° de diciembre Apertura: 06:00 Cierre de salida (ambos países): 21:40 Cierre de entrada (ambos países): 22:00

El Centro de Frontera San Sebastián conecta el paraje argentino con la localidad chilena de Porvenir, donde el acceso se realiza por Ruta Nacional 3 en Argentina y por Ruta CH-257 en Chile. (Agencia OPI Tierra del Fuego)