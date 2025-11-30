Por decreto se otorgó recomposición salarial para la Policía 

(OPI TdF) – El gobierno de Tierra del Fuego otorgó por decreto una recomposición de haberes para el personal de la policía provincial y actualizando los ingresos desde noviembre.
La medida alcanza al personal civil y al personal del Servicio Penitenciario.
Mediante el Decreto 2759/25, firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza y la ministra de Salud, Judit Di Giglio se establecieron los valores de la nueva Escala Salarial para el personal policial.
En el marco del nuevo Programa de Acompañamiento Salarial 2025, el gobierno de Gustavo Melella indicó que los aumentos se dan “bajo criterios y pautas de equilibrio para la recomposición de los salarios de cada escalafón”.
La administración provincial recordó que “el personal policial no cuenta con mesas paritarias, toda aprobación de incremento, modificación o incorporación de nuevos conceptos sobre la estructura del régimen retributivo que se les aplica, es de carácter exclusivo y restrictivo del gobernador, por revestir el cargo de Jefe de la Administración Pública Provincia”.
El salario básico establecido en la nueva Escala Salarial, a partir del mes de noviembre, quedará con los siguientes valores para los grados superiores:
Comisario General $1.189.031,52; Comisario Mayor $1.082.332,51; Comisario Inspector $946.019,68; Comisario $761.420,03; Subcomisario $593.426,24 Principal $497.145,50; Inspector $447.660,48; Subinspector $399.506,40; Ayudante $358.593,96
En tanto, para los grados subalternos, la nueva Escala Salarial contempla:
Suboficial Mayor $691.469,55; Suboficial Auxiliar $620.404,35; Suboficial Escribiente $562.466,20; Sargento Primero $506.723,49; Sargento $453.409,67; Cabo Primero $407.054,30; Cabo $365.956,34 y Agente $327.347,64. (Agencia OPI Tierra del Fuego)