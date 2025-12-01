Argentina pide detención de Maduro y Diosdado Cabello

- Publicidad -

Diego Sadofschi, embajador argentino ante la Corte Penal Internacional (CPI), solicitó hoy en La Haya la emisión de órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El funcionario denunció violaciones a los derechos humanos tras las elecciones de julio de 2024.

Sadofschi requirió investigaciones expeditivas sobre detenciones arbitrarias y tratos inhumanos atribuidos a la gestión venezolana. El representante diplomático sostuvo que la situación exige atención inmediata por parte del tribunal internacional.

El delegado de Venezuela, Héctor Constant Rosales, rechazó el pedido y calificó al gobierno de Javier Milei como falso defensor de los derechos humanos. Rosales expuso que Argentina votó contra la resolución sobre tortura y penas crueles el pasado 20 de noviembre, durante la 51ª sesión plenaria de la 3ª Comisión de la Asamblea General de la ONU.

Sadofschi respondió a las críticas y mencionó la comprensión argentina ante las dificultades financieras que establecen los estados-partes de la Asamblea, aunque el comunicado no detalla cifras de deuda ni aportes monetarios específicos.

El pedido formal de Argentina ratifica la solicitud de medidas concretas y el dictado de órdenes de captura para los responsables del ejecutivo venezolano. (Agencia OPI Santa Cruz)