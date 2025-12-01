El gobierno anunció el cronograma de pago de salarios de noviembre

- Publicidad -

El Gobierno de Santa Cruz informó el cronograma de acreditación de los salarios de noviembre para todo el personal de la administración pública provincial.

Según el esquema de acreditación de haberes, el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura detalló que para el personal de los distintos organismos del Estado estarán disponibles el miércoles 3 de diciembre de 2025.

En tanto, las autoridades superiores tendrán acreditados sus haberes el martes 9 de diciembre de 2025.



De esta manera, el gobierno de Claudio Vidal ante las dificultades financieras que se presentaron en los últimos meses definió desdoblar los pagos de haberes y se espera que una situación similar se defina con el pago de la 2° cuota del Sueldo Anual Complementario. (Agencia OPI Santa Cruz)