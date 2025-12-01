Operaron de urgencia a José Alperovich en el Hospital Italiano

- Publicidad -

El ex gobernador de Tucumán José Alperovich fue internado de urgencia este domingo en el Hospital Italiano de Capital Federal. El ex funcionario cumple actualmente arresto domiciliario tras ser condenado a 16 años de prisión.

El traslado respondió a una complicación intestinal que demandó una intervención quirúrgica. El periodista Ángel de Brito difundió imágenes desde la clínica y precisó que el cuadro clínico corresponde a una apendicitis.

El condenado se encuentra acompañado en el cuarto piso de la institución por Marianela Mirra. El reporte señala que Alperovich contrajo matrimonio recientemente con la ex participante del programa Gran Hermano.

- Publicidad -

Alperovich tiene 70 años y administró la provincia de Tucumán entre 2003 y 2015. La pena vigente corresponde al fallo judicial que lo encontró culpable de violar a su sobrina. (Agencia OPI Santa Cruz)