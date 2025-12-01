Por ley se declaró al Newcom como actividad física y deportiva

- Publicidad -

Impulsado por la diputada Lorena Ponce (Unión por la Patria-28 de Noviembre), la legislatura provincial aprobó por unanimidad el proyecto de ley que declara al Newcom como actividad física y deportiva en Santa Cruz.

De esta manera, Santa Cruz se suma a las provincias que ya cuentan con reconocimiento legal del Newcom, como Río Negro (Ley 5321) y Misiones (Ley V N.º 17), consolidando el avance de esta disciplina en el país.

En la norma se prevén los lineamientos para fortalecer la práctica del Newcom y “garantizar el acceso a todas las personas, especialmente adultos y adultas mayores”.

Entre las acciones se indica la creación de programas de promoción, capacitación y competencias; la adecuación y fortalecimiento de infraestructura deportiva; el establecimiento de exámenes predeportivos gratuitos para jugadores y jugadoras y se instituye el 6 de abril como la Semana Provincial del Newcom.

Además, la ley impulsa que puedan celebrarse “convenios con instituciones, municipios y organismos provinciales” y se articule la actividad con las áreas de Salud, Educación y Desarrollo Social.

Ponce indicó que la norma “es un avance fundamental para el deporte, la inclusión y el bienestar integral de nuestras personas mayores”. (Agencia OPI Santa Cruz)