Santilli viaja a Corrientes para negociar el Presupuesto con Valdés

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Corrientes para reunirse con el gobernador Gustavo Valdés en busca de respaldo legislativo para el Presupuesto del próximo año. El encuentro forma parte de una gira instruida por el presidente Javier Milei para asegurar la gobernabilidad sin alterar el equilibrio fiscal.

La gestión tiene como objetivo central evitar modificaciones en el plan económico del Gobierno Nacional. La agenda incluye la negociación de paquetes de leyes vinculados a reformas laborales, penales y tributarias. El oficialismo trabaja en la construcción de mayorías parlamentarias ante la asunción de los nuevos legisladores en diciembre.

Santilli mantuvo previamente reuniones con los mandatarios Martín Llaryora, Marcelo Orrego, Ignacio Torres, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa, Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Raúl Jalil, Rogelio Frigerio, Leandro Zdero, Alberto Weretilneck, Hugo Passalacqua Claudio Vidal y Gerardo Zamora. El funcionario señaló que la intención del Ejecutivo es mejorar el vínculo con las provincias para establecer acuerdos de trabajo conjunto. (Agencia OPI Santa Cruz)