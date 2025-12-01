Se despistó el avión de Mirgor que iba a volar a la Antártida

- Publicidad -

(OPI TdF) – El plan de expansión estratégica del Grupo Mirgor chocó este lunes contra el pasto del Aeropuerto Internacional de Río Grande. El avión Basler BT-67, recientemente adquirido para inaugurar la unidad de negocios de logística antártica, sufrió un despiste antes del mediodía tras realizar maniobras de aterrizaje. El incidente no solo deja daños materiales; pone en jaque la participación de la empresa en la campaña antártica de esta temporada.

El siniestro ocurrió este 1 de diciembre durante un vuelo de instrucción. Según confirmó la propia compañía, la aeronave se salió de la pista después de tocar tierra. Si bien los tres tripulantes resultaron ilesos y no hubo carga comprometida, la imagen del avión varado obligó a desplegar un operativo de emergencia con Bomberos y personal aeroportuario, alterando la operatividad de la terminal aérea.

El Basler BT-67 (un DC-3 modernizado con turbohélices) fue elegido específicamente por su capacidad para operar en la nieve y el hielo. Mirgor viene tejiendo alianzas para convertirse en el proveedor logístico privado de referencia para las bases científicas, un nicho financiado mayoritariamente con fondos nacionales e internacionales. Con la máquina fuera de servicio e investigada por la Junta de Seguridad en el Transporte (ex JIAAC), los plazos de la empresa para “hacer patria” (y caja) en la Antártida quedan, por ahora, congelados.



Mientras la empresa se refugia en el argumento de los “protocolos establecidos”, las autoridades aeronáuticas deberán determinar por qué una aeronave diseñada para las condiciones más hostiles del planeta no pudo mantenerse sobre la pista asfaltada de Río Grande. (Agencia OPI Tierra del Fuego)