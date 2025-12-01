Southern Energy exportará GNL a Alemania por US$ 7.000 millones

- Publicidad -

El consorcio Southern Energy proyecta un flujo de ingresos estimado en 7.000 millones de dólares tras la firma de un contrato de compraventa de Gas Natural Licuado (GNL) con la firma estatal alemana Securing Energy for Europe (SEFE), el cual tendrá una vigencia de ocho años. La operación comercial involucra la venta de 2 millones de toneladas anuales del hidrocarburo, con fecha de inicio de despacho fijada para finales de 2027, momento en que se prevé la operatividad técnica de la infraestructura necesaria para la licuefacción.

El bloque exportador, denominado Southern Energy, está integrado por las compañías Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. Este grupo de empresas constituyó la alianza específicamente para la explotación y comercialización del gas proveniente de la formación Vaca Muerta. Por el lado de la demanda, la contraparte es la empresa estatal alemana SEFE, que busca diversificar su matriz de abastecimiento energético. El acuerdo fue rubricado por Rodolfo Freyre, CEO del consorcio local, y Frédéric Barnaud, CEO de la firma europea.

La logística del contrato depende del posicionamiento y puesta en marcha del buque licuefactor Hilli Episeyo. La unidad, propiedad de Golar LNG, se encuentra actualmente en Camerún y deberá trasladarse para su amarre en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro. Según los términos técnicos del acuerdo, la capacidad de procesamiento del buque permitirá cumplir con la cuota de exportación comprometida una vez que entre en fase operativa dentro del plazo de tres años estipulado en el documento vinculante.

- Publicidad -

Respecto a las proyecciones del negocio, Freyre señaló que el acuerdo constituye la primera venta a gran escala de LNG desde Argentina y representa un hito para el desarrollo futuro de las reservas de gas natural de Vaca Muerta. Por su parte, Barnaud indicó que la operación brinda a SEFE una valiosa oportunidad para continuar su colaboración con el equipo del Hilli Episeyo mientras se traslada de Camerún hacia Argentina. En la firma estuvieron presentes directivos de las operadoras intervinientes, incluyendo a Marcos Bulgheroni (PAE), Santiago Martínez Tanoira (YPF) y Horacio Turri (Pampa Energía). (Agencia OPI Santa Cruz)