Suspenden a asesor de Familia por maltrato laboral

(OPI Chubut) – El Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspender por cuatro meses sin goce de haberes al jefe de la Asesoría de Familia de Esquel, Hugo Sánchez.

La decisión se da hasta que avance el proceso de jury en su contra por denuncias de maltrato y acoso laboral en el lugar de trabajo.

La medida precautoria fue adoptada por el Tribunal integrado por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Camila Banfi Saavedra; los representantes de los matriculados de los Colegios de Abogados, Claudia Alejandra Maranzana y César Mahía; y los diputados María Andrea Aguilera y Gustavo Fita, en representación de la Legislatura provincial.

El caso en estudio se inició por una denuncia presentada el 6 de junio por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut.

En el documento expone las situaciones de maltrato y acoso laboral contra una empleada por parte del funcionario judicial.

La instructora del caso, Lucía Pettinari, consideró acreditado el mal desempeño del funcionario y un conjunto de conductas que se enmarcan en los parámetros establecidos por el Convenio 190 de la OIT, que protege la dignidad de las personas frente a situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.

El informe ratificó la existencia de “violencia y acoso laboral” y “violencia y acoso por razón de género”, entendidos como comportamientos que afectan de manera desproporcionada a personas de un determinado sexo o género e incluso incluyen el acoso sexual.

La prueba testimonial permitió acreditar “la existencia de una sistemática y arraigada cultura del miedo y la represalia, instaurada como método de gestión por parte del Dr. Sánchez”.

La investigación indicó que las situaciones planteadas en el ámbito laboral favorecieron “conductas abusivas que se prolongaron durante años, silenció a las víctimas y causó un profundo daño al servicio de justicia”.

El Tribunal de Enjuiciamiento evaluará el conjunto de pruebas y definirá, en una instancia final, si corresponde su destitución o alguna otra sanción prevista por la normativa vigente. (Agencia OPI Chubut)