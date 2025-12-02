Apuñalaron a un hombre en Comodoro Rivadavia y detuvieron a una mujer por el ataque

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Un hombre fue apuñalado el domingo a la noche en pleno centro de Comodoro Rivadavia y por el ataque una mujer fue detenida.

La víctima fue trasladada hasta el hospital regional para ser intervenida quirúrgicamente producto de las heridas recibidas.

El violento episodio se registró a las 20:50 horas en la calle San Martín al 200, cuando la policía de Chubut fue alertada de un hombre herido por un cuchillo.

El sujeto de unos 65 años tenía un corte en el cuello y la zona maxilar y en el lugar los efectivos detuvieron a la presunta agresora, una mujer de 43 años.

Tras la intervención policial, la mujer fue trasladada a la comisaría, donde permanece a disposición de las autoridades judiciales. (Agencia OPI Chubut)