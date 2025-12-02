Cristina Kirchner enfrenta acusación por 175 hechos de cohecho pasivo

- Publicidad -

El Tribunal Oral Federal 7 inicia hoy la segunda semana de audiencias en la causa Cuadernos para finalizar la lectura de la acusación contra Cristina Kirchner por 175 hechos de cohecho y cartelización de obra pública.

La fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita encabezada por la ex vicepresidenta como destinataria final del dinero. El expediente involucra al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a su ex subalterno Roberto Baratta. Oscar Centeno declaró que registró los movimientos de bolsos con dólares y visitas al departamento de Kirchner tras sospechar del manejo de los fondos.

El tribunal abordará a continuación el tramo denominado La Camarita sobre la cartelización vial entre 2003 y 2015. El expediente registra a 51 empresarios acusados por cohecho activo. La lista incluye a Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.



Los imputados colaboradores José López, Wagner y Ernesto Clarens describieron un sistema de retornos del 3% al 5% de los contratos para funcionarios de Planificación y Vialidad Nacional. El fiscal Carlos Stornelli afirmó que los acuerdos previos entre empresas definían ganadores de licitaciones y sobreprecios. La causa suma a los ex funcionarios Nelson Periotti, Sandro Férgola y Sergio Passacantando.

El TOF 7 debe definir si habilita la feria judicial de verano o retoma la actividad en febrero. La Cámara de Casación ofreció el Auditorio AMIA de Comodoro Py con capacidad para 200 personas para las futuras audiencias presenciales.

La disponibilidad de la nueva sala rige a partir del 10 de diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)